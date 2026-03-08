Sneijder: "Non si offenderà Stankovic, ma il figlio diventerà più forte di lui"
Wesley Sneijder, intervistato dal La Gazzetta dello Sport, ha parlato del derby di questa sera e non solo. Pensando al futuro, si è sbilanciato su quello che potrebbe essere il prossimoc crack della Serie A.
L'olandese non ha dubbi, è il figlio di un ex Lazio e Inter. Si tratta di Aleksandar Stankovic. Queste le considerazioni: "State vedendo anche voi cosa combina al Bruges ogni settimana il figlio di Dejan? Deki non si offenderà, ma Stankovic figlio sta diventando più forte di Stankovic padre. Me lo ricordo bambino, vederlo così forte mi fa sentire vecchio, quindi dovrei essere arrabbiato con lui... In realtà, gli auguro ogni bene e spero che l’Inter lo riporti a casa”.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.