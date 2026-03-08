WOMEN | Italia, Piemonte verso il Mondiale: "È tutto aperto, lottiamo fino alla fine"

TUTTOmercatoWEB.com

Martina Piemonte, protagonista nella gara tra Italia e Danimarca valida per la qualificazione al prossimo Mondiale, ha parlato così ai microfoni di Vivo Azzurro TV: "Abbiamo iniziato col piede giusto. Nel primo tempo espresso il nostro gioco, nel secondo tempo ci siamo un po’ abbassate e abbiamo preso un gol non bello ma diciamo che questo è lo spirito. Peccato per i due punti persi però è ancora tutto aperto e stiamo qui a lottare fino all’ultimo secondo".

Le azzurre, dopo le prime due giornate di qualificazioni, hanno collezionato un solo punto come la Serbia che sarà la prossima avversaria. Al comando invece, Svezia e Danimarca con 4 punti.

