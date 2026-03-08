Dele-Bashiru: "Voglio vivere al massimo il mio tempo alla Lazio, spero di..."
La Lazio sta vivendo una stagione complicata, condizionata da tanti fattori che le hanno impedito di avere continuità per raggiungere gli obiettivi prefissati. La classifica parla chiaro, le possibilità di ottenere un posto in Europa sono sempre più complicate ma la Coppa Italia è in tal senso una chance preziosa che i biancocelesti non dovranno lasciarsi sfuggire.
Una situazione particolare che Dele-Bashiru ha spiegato così nell'intervista concessa al match program ufficiale di Lazio - Sassuolo: "Per la stagione in corso il nostro obiettivo è cercare di vincere la Coppa Italia. Sarebbe importante per la squadra e i tifosi, ci aiuterebbe a terminare nel migliore dei modi un'annata complicata, regalandoci anche la qualificazione alla prossima Europa League".
Poi, proseguendo, a proposito di obiettivi personali il nigeriano ha aggiunto: "A livello personale invece, come detto, spero solo di giocare più partite possibili da qui alla fine, sfruttando tutte le opportunità che avrò. Voglio crescere ogni giorno e vivere al massimo il mio tempo qui alla Lazio, aiutando il club".
