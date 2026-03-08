A questa Lazio manca Guendouzi: il confronto con e senza il francese
RASSEGNA STAMPA - Non solo la difesa: in casa Lazio a mancare è anche il filtro a centrocampo. La cessione di Guendouzi ha senz'altro pesato, soprattutto in termini di equilibri. Con il centrocampista francese, riporta Repubblica, i biancocelesti subivano 0.7 gol a partita, senza di lui il dato è salito a 1,41, più del doppio. Un dettaglio non da poco, che conferma come il suo lavoro sia stato fondamentale per una squadra che ora fatica a contenere le offensive degli avversari.
E pensare che alla fine del 2025 la Lazio aveva la seconda miglior difesa della Serie A e la terza in Europa per reti incassate, addirittura prima per clean sheet, davanti a Arsenal e Chelsea. Con l'anno nuovo, invece, qualcosa è cambiato: nei primi due mesi, i biancocelesti hanno subito 15 gol in 10 partite, più di quanti ne aveva incassati in tutto il girone d'andata. Questo ha portato la squadra ad essere, nel 2026, la sesta peggior difesa del campionato, con solo tre partite senza subire reti.