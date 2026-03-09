Di Canio massacra l'Inter: "Hanno una paura fottuta!"
09.03.2026 00:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca
Non ha usato mezzi termini Paolo Di Canio nel descrivere l'atteggiamento dell'Inter nel derby contro il Milan. Al termine della partita di San Siro, infatti, l'ex attaccante della Lazio ha criticato duramente la prova della squadra di Cristian Chivu dagli studi di Sky Sport.
"Se l'Inter è attanagliata così e ha questa paura di non farcela... Rivede i fantasmi del passato. Avevano una paura fottuta e hanno 10 punti di vantaggio. Barella, Dimarco... E poi tutti gli altri. Veramente hanno questa psicosi? Soprattutto nei confronti del Milan".
Niccolò Di Leo
