Nasce il progetto solidale della Vigor Mellis: la presentazione - FOTO
Il progetto della Vigor Mellis prende vita. Un progetto che nasce con il patrocinio del Comune di Roma e che si pone in controtendenza rispetto a un calcio che gira sempre di più intorno all'interesse economico.
Nei giorni scorsi il presidente Renato Miele, ex calciatore della Lazio, aveva raccontato in esclusiva ai nostri microfoni i dettagli dell'iniziativa. Sabato 7 marzo è iniziata la prima lezione, ma è solo la prima di una lunga serie.
Ci saranno 15 lezioni, ogni sabato, fino al 20 giugno. Le sedute saranno guidate da Pietro Ghedin, ex allenatore della Nazionale italiana e di Malta; mentre in qualità di istruttori ci saranno personaggi noti al mondo del calcio come Bruno Giordano, Odoacre Chierico, Sergio Brio, Giancarlo Oddi, Nando Orsi, Franco Cordova, Michele Sulfaro, Stefano Mauri e non solo.
L'obiettivo è quello di andare incontro a tutte quelle famiglie che non si possono permettere di pagare una scuola calcio e consentire ai bambini di poter vivere delle giornate all'insegna della gioia e della passione per lo sport che amano. L'iniziativa è aperta a tutti, al momento hanno aderito oltre 20 bambini. Chi vuole iscriversi o avere ulteriori informazioni può telefonare a 351 361 49 86 oppure andare su www.vigormellis.com, scaricare i moduli e prenotarsi chiamando il numero sopracitato.