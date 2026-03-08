WOMEN | Serie A, c'è la data del derby: quando si giocherà Lazio - Roma
La Serie A Femminile si è presa una pausa per lasciare spazio alle Nazionali impegnate nei percorsi di qualificazione al Mondiale del prossimo anno in Brasile. Il campionato tornerà il prossimo weekend, quello del 14-15 marzo.
La Lazio riprende la sua corsa sognando un posto in Europa, attualmente quinta a 24 punti sfiderà in trasferta, sabato 14 alle 15:00, il Napoli quarto con un solo punto in più in classifica. Una trasferta impegnativa per le biancocelesti che precede l'appuntamento più atteso della stagione: il derby. La stracittadina è in programma sabato 21 marzo alle 18 al Fersini.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.