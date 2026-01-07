Fiorentina, Vanoli a Dazn: "Contento della reazione. Risultato giusto"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo il triplice fischio di Lazio - Fiorentina, il tecnico viola Paolo Vanoli ha commentato la sfida terminata 2-2 ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

“Quando sei a due minuti dalla fine in vantaggio rimane delusione, ma vedendo nel complesso la partita il risultato è giusto. Siamo partiti con un approccio lento nel primo tempo e abbiamo subito delle situazioni su palla inattiva che ci hanno fatto perdere autostima. Poi la squadra ha saputo reagire nel secondo tempo, andando in vantaggio meritatamente. Faccio un plauso a questi ragazzi, serve continuità e un punto a Roma è importante. Dobbiamo guardare alla prossima e continuare su questa strada”.

“Adesso sappiamo stare in partita e reagire a quegli eventi che prima ci potevano abbattere, con il lavoro la squadra sta uscendo. Nel primo tempo ci sono tanti errori tecnici da evitare. Nel primo tempo la costruzione non era fatta per far male in avanti. Mi tengo la reazione della squadra, la continuità. Stiamo provando a cambiare marcia”.

“Reazione? Ci voleva un po’ di pazienza e un po’ di tempo. La situazione non è facile, ma con questa voglia e continuità questa è la strada giusta. Bisogna guardare di partita in partita, migliorarci e pensare al Milan”.

“Fagioli? Sono contento perché da quando sono arrivato sta facendo prestazioni importanti. Conoscevamo da prima le sue qualità tecniche, ma ora con personalità ha preso in mano la squadra. Sta facendo bene il play, può migliorare e deve avere l’ambizione di guardare alla Nazionale”.