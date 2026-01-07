Totti e la domanda sullo Scudetto alla Lazio: "Va bene, ma..."
07.01.2026 21:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
Franceso Totti ha parlato senza filtri in un botta e risposta con Calciatori Brutti. Dal Mondiale del 2006 fino all'eventuale scudetto della Lazio: l'ex capitano della Roma si è lasciato andare, tornando a parlare anche del ritiro nel maggio 2017: "Se lo rifarei? No, mi hanno fatto ritirare".
Si passa poi all'argomento derby: "Un gol di cui nessuno parla? Quello del 5-1 nel derby". A Totti, riporta Corriere dello Sport, vengono poi proposte due opzioni, la prima: la Roma vince lo Scudetto e la Lazio la Champions, accetti? "No". La seconda: La Roma vince la Champions, ma la Lazio lo Scudetto, invece? "Si".
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.