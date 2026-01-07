Lazio-Fiorentina, un punto che serve a poco: come cambia la classifica
Nulla da fare, all'Olimpico contro la Fiorentina non arriva niente di più di un punto per la Lazio. Cataldi apre le marcature per poi esser raggiunto subito dopo da Gosens. Poi il gol trasformato da Gudmundsson e, infine, il rigore trasformato da Pedro per il 2-2 finale. Ma come cambia la classifica di Serie A dopo il pareggio della Lazio di questa sera? I biancocelesti, a quota 25, sono ora a pari punti con l'Udinese, che ha vinto contro il Torino, a un punto di distanza dal Bologna (26). I rossoblù hanno perso nettamente contro l'Atalanta, mancando proprio l'aggancio alla squadra di Palladino. Ancora vicina anche l'Atalanta, a +3. Rimango dietro la Lazio, infine, sia Sassuolo che Torino, che hanno perso rispettivamente contro Juventus e Udinese.