Lazio, l'arrivo di Ratkov e le visite mediche: tutti i dettagli
06.01.2026 20:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
La Lazio ha chiuso per l'arrivo di Petar Ratkov dal Salisburgo. Il centravanti classe 2003 si trasferirà in Italia per circa 14 milioni di euro, come vi abbiamo raccontato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il serbo arriverà a Roma nella giornata di domani (mercoledì 7 gennaio), intorno alle 11:45; le visite mediche, invece, sono in programma sempre domani alle ore 13.