Lazio, Cugini su Sarri: "È stato onesto. Ma se non ti fidi di Lotito..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Mimmo Cugini ha parlato della situazione della Lazio per quanto riguarda il mercato di gennaio, soffermandosi anche su quanto sta accadendo alla Roma con Gasperini. Di seguito le sue parole.

"Le operazioni che vuole Gasperini sono complicate, ma i rapporti tra Massara e Gasperini sono il tema. Sono un po' tesi da agosto, ci vuole un po' di chiarezza sulle aspettative e gli obiettivi della società. Se chiede giocatori Gasp è perché vuole fare uno step ulteriore. Ha fatto un lavoro eccellente ora. Gasp ci spera di arrivare tra le prime quattro".

"La situazione Lazio è differente, ma è più semplice paradossalmente. Gasp e Massara devono trovare una quadra per il bene della Roma, la Lazio invece più di tanto non può fare. Molto spesso gli allenatori sono un po' costretti a subire certe operazioni di mercato e cercano delle alternative. Io non vedo due situazioni vicine a un finale clamoroso. Poi a fine gennaio magari le situazioni potrebbero peggiorare... Se non ti fidi di Lotito perché rinnovi? Perché spera che la situazione si sistemi e che i suoi programmi vengano rispettati. E' onesto da parte di Sarri dire che a giugno si tireranno le somme".