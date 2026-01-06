Lazio, Ratkov nella storia del calcio austriaco: il gol diventato leggenda
06.01.2026 22:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Petar Ratkov sarà un nuovo giocatore della Lazio. L'attaccante serbo si trasferirà a titolo definitivo per 14 milioni di euro dal Salisburgo, squadra con la quale è sceso in campo 99 volte in 2 anni e mezzo, segnando 22 gol e servendo 15 assist.
Nella giornta di domani Ratkov dovrebbe arrivare nella Capitale e sottoporsi alle visite mediche, salutando una volta per tutte il campionato austriaco. Lo stesso campionato in cui Ratkov ha scritto la storia il 17 febbraio del 2024.
Nel corso della partita contro il Linz, anzi, negli istanti iniziali della partita contro il Linz, l'attaccante classe 2003 ha realizzato il gol più veloce nella storia della Bundesliga, segnando dopo appena 5,85 secondi dal fischio d'inizio.
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.