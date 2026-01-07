Lazio, Sarri a LSC: "Episodi tutti contrari. Guendouzi? È dura quando..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio non va oltre il pareggio contro la Fiorentina. 2-2 finale e tante polemiche per l'arbitraggio di Sozza. A salvare quella che sarebbe stata una beffa clamorosa, il rigore trasformato da Pedro in pieno recupero. Al termine del match, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le parole dell'allenatore:

"La Lazio ha fatto un primo tempo d'alto livello, è stato un peccato chiuderlo sullo 0-0. Nonostante le grandi difficoltà per mettere in campo la formazione. Il secondo tempo abbiamo avuto un po' meno energia, ma perdere questa partita sarebbe stato clamoroso. Episodi tutti contrari, sappiamo fin dall'inizio che questa è una stagione di transizione. Proviamo a costruire il più possibile, provando a portare questa squadra a un livello superiore.

"Guendouzi può fare grandi partite e sottotono, ma dal punto di vista dell'applicazione è una garanzia. Visto che fino a oggi è con noi, io faccio la formazione in base a chi è con noi oggi, del futuro non mi interessa. Io lo consideravo uno dei 7-8 giocatori su cui costruire la Lazio del futuro. È dura trattenere giocatori quando ricevono certe offerte".

"Under 25? Se mi fai l'elenco dei giocatori, te lo dico. Non so quali profili vengono accostati alla Lazio. Io sto preparando le partite, non mi metto a chiamare il direttore ogni giorno chiedendo aggiornamenti sul mercato. Gli Under 25 vanno benissimo, preferirei italiani, ma capisco che il mercato interno è estremamente difficile".