Guendouzi, il saluto della Lazio: "Grazie per tutto" - VIDEO
08.01.2026 00:03 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Matteo Guendouzi saluta i tifosi biancocelesti, quella contro la Fiorentina è stata la sua ultima partita con la maglia della Lazio. Al termine della gara, il calciatore francese ha fatto un giro di campo per dire addio al popolo laziale.
Guendo era commosso mentre si prendeva gli applausi dei tifosi, ha lasciato il segno qui a Roma e sicuramente anche il popolo lo ha lasciato dentro di lui. Un gesto che se non è un annuncio ufficiale, poco ci manca.
A farlo, anche se in maniera un po' insolita, è stata proprio la Lazio sui propri profili social, pubblicando un video dei saluti sotto la Curva Nord: "Grazie per tutto Guendo", questo il messaggio social della società biancoceleste.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.