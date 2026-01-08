Calciomercato Lazio | Fabbian, scatto della Fiorentina: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO - Si è appena conclusa la sfida tra Lazio e Fiorentina, ma adesso potrebbe iniziarne un'altra sul fronte mercato. In campo è terminata 2-2, ma nelle trattative non esistono pareggi.
La Lazio, come annunciato dal presidente Lotito, ha preso Kenneth Taylor, ma ha bisogno anche di un altro centrocampista dopo la partenza di Guendouzi. Tra i profili attenzionati c'è sempre quello di Giovanni Fabbian, ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio la Fiorentina si starebbe inserendo nell'operazione.
I Viola, alla ricerca di rinforzi per risalire la china e uscire dalle zone basse della classifica, hanno chiesto informazioni per il centrocampista classe 2003. Per favorire la trattativa - conferma Di Marzio - sarebbero pronti a inseirre nella trattativa un altro giovane come Jacopo Fazzini.