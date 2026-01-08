Lazio, Cancellieri a LSC: "Ecco l'unica critica che possiamo farci"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Anche Matteo Cancellieri, sempre ai microfoni di Lazio Style Radio, ha analizzato il pareggio di questa sera tra Lazio e Fiorentina. Ecco di seguito le parole dell'attaccante, schierato centravanti nella formazione di mister Sarri:

“Le dinamiche sono sempre queste. Oggi dobbiamo guardare anche le cose buone che abbiamo fatto, ad esempio il grande primo tempo. C’abbiamo avuto diversi spunti, molte occasioni, tra cui quella con Gila, che ha subito una trattenuta. Se proprio devo trovare una critica, dico la cattiveria sotto porta, che ci avrebbe potuto portare in vantaggio già nel primo tempo. Ma ho visto comunque una Lazio sul pezzo

Come mi sono trovato da centravanti? Quando l'avevo fatto con Sarri ero più piccolo, immaturo sotto il punto di vista tattico. Oggi mi sono trovato bene, devo cercare di sfruttare le mie caratteristiche. Giocare da punta o da esterno non fa differenza, come ho detto devo cercare di sfruttare quelle che sono le mie caratteristiche, dando un contributo maggiore alla squadra.

Se avessimo fatto gol nel primo tempo, non avremmo rubato nulla, abbiamo creato tante occasioni al di là di quelle che non sono andate in porto".