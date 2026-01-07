Calciomercato | Taylor - Lazio, Fabrizio Romano: "Via libera entro..."
07.01.2026 23:45 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO - Kenneth Taylor è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha dato un aggiornamento sulla trattativa specificando come il giocatore stia spingendo per avere il via libera entro giovedì, così da poter arrivare a Roma il prima possibile per svolgere le visite mediche. Siamo alla fase finale, l'ultimo step fondamentale prima della conclusione dell'accordo.
