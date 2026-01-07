Cataldi a LSC: "Agli arbitri chiedo se hanno problemi con la Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Danilo Cataldi, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ha commentato il pareggio di questa sera contro la Fiorentina, includendo un pensiero sull'arbitraggio e sugli episodi dubbi di cui si continua a parlare da qualche mese. Ecco le parole del numero 32 biancoceleste:

"C'è rammarico per i primi 45 minuti. Una squadra come la nostra deve chiudere la partita. Abbiamo avuto un dominio assoluto delle occasioni, del possesso, devi buttare la palla dentro. Da qualche mese a questa parte, si può discutere di scelte veramente rivedibili, però sicuramente noi dobbiamo fare qualcosa di più.

Esultanza? In quel momento è stata una bella gioia, mi è dispiaciuto prendere subito l’1-1, è stato un peccato. Se la partita scivolava un pochino senza subire, al 99% l’avremmo portata a casa. Un episodio anche lì molto rivedibile ce la poteva far perdere, alla fine siamo stati anche bravi a riacciuffarla. Però lo ripeto: non vincere questa partita mi lascia tanto rammarico.

Prevale lo scoramento? Cerchiamo sempre di farci scivolare le cose addosso, non possiamo perdere energie in decisioni che non dipendono da noi. Lo stato d’animo della squadra non è positivo, ma non potrebbe essere il contrario. Il problema è di diversità di situazioni. Non capisco perché l’arbitro viene richiamato su un contatto verso la fine che dal vivo vedo Mario togliere la gamba. Mi deve spiegare perché non viene richiamato nel contatto precedente, quando un giocatore sta tirando in porta e gli viene tirata la maglietta. Non è possibile, provo a chiedere ai direttori di gara se c’è qualche problema con noi. Perché è da un mese e mezzo a questa parte che ogni episodio dubbio va a nostro sfavore. Noi non possiamo dipendere da queste cose però".