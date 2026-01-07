Calciomercato Lazio | Taylor sempre più vicino: cosa manca per chiudere
07.01.2026 23:40 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO - Kenneth Taylor è l'obiettivo principale per rinforzare il centrocampo della Lazio. La linea del traguardo è sempre più vicina, ma mancano ancora alcuni dettagli.
La Lazio e l'Ajax hanno raggiunto un accordo verbale sulla base di circa 15-17 milioni di euro, ora i biancocelesti devono spingere e chiudere l'accordo con il giocatore.
Stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, restano da limare gli ultimi dettagli per quanto riguarda l'accordo economico con il giocatore. Proprio in questo momento le parti sono in contatto costante per limare le ultime distanze. Sono ore calde.
