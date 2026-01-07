Lazio: Sarri: "Guendouzi? Credevo fosse uno dei pilastri per il futuro"
07.01.2026 23:45 di Christian Gugliotta
Al termine del pareggio andato in scena all'Olimpico tra Lazio e Fiorentina, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn, per parlare della gara e non solo.
Tra le altre cose, Mau si è spoffermato anche sul mercato, commentando la notizia dell'imminente addio di Matteo Guendouzi. Di seguito le sue considerazioni:
“Guendouzi? Io pensavo che fosse uno dei sette/otto su cui porre le basi per il futuro. Noi siamo una realtà che quando arrivano offerte di quelle dimensioni diventa difficile. Capisco anche le difficoltà".
