Lazio, Lotito rivela: "Taty e Guendouzi volevano andar via in estate"
08.01.2026 00:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Nella conferenza stampa post-Fiorentina, Claudio Lotito è tornato a parlare del mercato bloccato e di quanto accadrà nella sessione invernale, con tutti i profili accostati alla Lazio nelle ultime settimane.
Il patron biancoceleste, in particolare, ha rivelato che i due calciatori ceduti - Castellanos e Guendouzi - avevano già chiesto in estate di andar via, salvo poi rimanere proprio in seguito al blocco del mercato. "Taty e Guendouzi avevano già chiesto di andar via in estate", le parole di Lotito.
