Lazio, Guendouzi saluta. La moglie: "Fiera di te. La Capitale sarà..."
08.01.2026 00:02 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Guendouzi, al triplice fischio di Lazio - Fiorentina, ha salutato i tifosi prendendosi applausi e un "abbraccio" calorosissimo. Il francese è in partenza, lascerà la Capitale per trasferirsi in Turchia e iniziare una nuova avventura al Fenerbache.
Anche il club ha voluto ringraziare pubblicamente il centrocampista, visibilmente emozionato nel fare il suo ultimo giro di campo all'Olimpico. Via social, la moglie ha ripreso il momento per poi ricondividerlo nelle storie di Instagram aggiungendo: "Fiera di te. Roma sarà per sempre casa nostra".
