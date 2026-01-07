Lazio, Sarri può dire addio? Ecco la risposta sul suo futuro
07.01.2026 23:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo la partita contro la Fiorentina, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn. Tra i tanti temi toccati ha parlato anche del suo futuro e del suo possibile addio nei prossimi mesi.
Di seguito le sue parole a riguardo: “Se resto? Ho dato la mia parola al popolo laziale. Quindi penso proprio di si. Il mercato non è finito penso la società possa fare ancora tante cose”.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.