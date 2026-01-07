Lazio, Caicedo duro contro gli arbitri: "Comportamento inaccettabile!"

07.01.2026 di Simone Locusta
Nuova partita, nuova polemica. Ormai i tifosi della Lazio hanno perso il conto dei torti arbitrali che stanno subendo durante questa stagione: anche oggi, contro la Fiorentina, gli uomini di Sarri sono stati penalizzate dalle scelte di arbitro e Var.

Prima il rigore non fischiato ai danni di Gila, trattenuto vistosamente in area di rigore. Poi, nei minuti finali, la Fiorentina riesce a ribaltare il risultato grazie al regalo del Var, che corregge la decisione di campo dell'arbitro mandandolo all'On Field Review. Dopo aver lasciato correre sull'intervento di Gila su GudmunssonSozza cambia idea e assegna calcio di rigore per la Viola, trasformato poi dal numero 10 dei toscani.

Pedro rende la serata meno amara trasformando in rete il rigore del 2-2. Ma non si può fare finta di niente. I tifosi non sopportano più questa situazione, ormai è sotto gli occhi di tutti. Anche di chi il campo, con la maglia della Lazio, lo ha calcato a lungo.

L'ex attaccante biancoceleste Felipe Caicedo non ci sta e lancia un messaggio duro nei confronti della classe arbitrale sui propri profili social: "Questo comportamento arbitrale è inaccettabile", queste le sue parole.

