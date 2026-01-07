Lazio, Caicedo duro contro gli arbitri: "Comportamento inaccettabile!"
Nuova partita, nuova polemica. Ormai i tifosi della Lazio hanno perso il conto dei torti arbitrali che stanno subendo durante questa stagione: anche oggi, contro la Fiorentina, gli uomini di Sarri sono stati penalizzate dalle scelte di arbitro e Var.
Prima il rigore non fischiato ai danni di Gila, trattenuto vistosamente in area di rigore. Poi, nei minuti finali, la Fiorentina riesce a ribaltare il risultato grazie al regalo del Var, che corregge la decisione di campo dell'arbitro mandandolo all'On Field Review. Dopo aver lasciato correre sull'intervento di Gila su Gudmunsson, Sozza cambia idea e assegna calcio di rigore per la Viola, trasformato poi dal numero 10 dei toscani.
Pedro rende la serata meno amara trasformando in rete il rigore del 2-2. Ma non si può fare finta di niente. I tifosi non sopportano più questa situazione, ormai è sotto gli occhi di tutti. Anche di chi il campo, con la maglia della Lazio, lo ha calcato a lungo.
L'ex attaccante biancoceleste Felipe Caicedo non ci sta e lancia un messaggio duro nei confronti della classe arbitrale sui propri profili social: "Questo comportamento arbitrale è inaccettabile", queste le sue parole.