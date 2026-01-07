Lazio, Guendouzi vola in Turchia: quando è previsto l'arrivo a Istanbul
Guendouzi saluta la Lazio. La sfida contro la Fiorentina, terminata con un rocambolesco 2-2, è stata la sua ultima con l'aquila sul petto. Il centrocampista francese avrebbe voluto vivere sicuramente un epilogo diverso, ma già da questa sera la sua testa sarà rivolta verso la nuova avventura in Turchia.
Questione di ore e sarà addio definitivo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Guendouzi dovrebbe atterrare a Istanbul intorno alle 13:30, con partenza prevista da Roma per le 09:30.
Un addio amaro, sia per Guendo che per la Lazio. Ma è anche l'inizio di un nuovo capitolo, sia sportivo che di vita. Non ci sarà troppo tempo per guardarsi indietro, sia la Lazio che il Fenerbahce saranno subito impegnati a pensare alla prossima partita.