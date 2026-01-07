Lazio, Pedro ancora un gol decisivo: meglio di lui solo un calciatore in Serie A
Manca ancora l'appuntamento con il successo la Lazio di Maurizio Sarri. All'Olimpico i biancocelesti si fermano sul 2-2 contro la Fiorentina con le reti di Cataldi e Pedro su calcio di rigore.
Una sfida in cui non sono mancate le polemiche, come il mancato rigore assegnato a Gila e per quello generoso concesso a Gudmundsson, ma che ha visto appunto lo spagnolo tornare al gol.
Come riportato da Opta dal suo esordio in Serie A (settembre 2020), solo Cristhian Stuani ha segnato più gol (22) di Pedro da subentrato nei cinque maggiori campionati europei: 16, al pari di Lautaro Martínez.
