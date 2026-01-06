Lazio, esordio drammatico di Castellanos: il West Ham ora trema
È un esordio da incubo quello di Valentin Castellanos con la maglia del West Ham. L’ex attaccante della Lazio parte titolare nella sfida salvezza contro il Nottingham Forest, una partita che fin dalla vigilia era stata presentata come determinante per le sorti dell’allenatore Espirito Santo e di tutto il club. Una partita che gli Hammers perdono clamorosamente, dopo essersi portati in vantaggio con l’autogol di Murillo.
SITUAZIONE DIFFICILE - La squadra londinese si fa rimontare e nel finale, per un uscita di Areola che colpisce al volto un avversario, subisce su su calcio di rigore, realizzato da Gibbs-White, la rete del definitivo 1-2. Aumenta clamorosamente la distanza del West Ham dalla zona salvezza, che vede fuggire proprio il Nottingham Forest a 7 punti di distanza e ora dovrà guardarsi anche le spalle dal Burnley, dietro di 2 misure ma con una partita da giocare.
CASTELLANOS SFORTUNATO - Una sconfitta che, in modo del tutto casuale, vede lo stesso Castellanos protagonista in negativo. È per il suo fuorigioco, a inizio azione, che porta all’annullamento del gol di Summerville che aveva portato sul 2-0 il risultato, pochi minuti prima dell’inaspettato pareggio di Nico Dominguez. Il Taty nei minuti finali prova a riempire l’area, cercando il gol del 2-2, ha un’occasione non semplice sull’1-1, che non riesce a concretizzare e che, probabilmente, è l’ultimo lampo di una partita che farà la storia del club, in negativo.