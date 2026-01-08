Lazio, Guendouzi ai saluti: la reazione dei tifosi sui social

TUTTOmercatoWEB.com

Lazio - Fiorentina è stata l’ultima partita di Guendouzi con l'aquila sul petto, è prossimo a trasferirsi in Turchia per iniziare una nuova avventura col Fenerbahce. Il centrocampista al triplice fischio ha salutato i tifosi, facendo il suo ultimo giro di campo visibilmente emozionato.

Anche il club lo ha ringraziato pubblicamente, condividendo un post sui canali social ufficiali. Nel giro di pochissimo è stato inondato di messaggi da parte dei sostenitori. “Buona fortuna guerriero”, “L’unico che lottava veramente”, “Grande persona e grande giocatore”, “Grazie Guendo”, “Hai dato tutto per sta maglia nonostante non ti fosse dovuto, ti sei accollato pesi enormi”, “L’avete mandato via voi,uno dei pochi che se giocava pure er sangue,indegni di questo tifo e di questi giocatori che per la maglia danno tutto VENDI E VATTENE”, “L’unico con le palle abbiamo venduto”. Messaggi d’affetto verso il giocatore, ma di delusione e rabbia verso la società.

