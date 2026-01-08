Lazio, Lotito: "La società sceglie i giocatori, Sarri deve allenarli"

TUTTOmercatoWEB.com

Lunga conferenza stampa da parte del presidente della Lazio Claudio Lotito dopo la gara contro la Fiorentina. Tra i tanti temi toccati ha parlato anche di mercato e della strategia con Sarri. Di seguito le sue parole

"Sarri fa l'allenatore, mica conosce tutti i giocatori. I giocatori da che mondo è mondo li sceglie la scoietà e lui li deve allenare. Io pure non conosco i giocatori, a differenza delle altre società ho messo su una sala scouting che lavorano continuamente e seguono calciatori in tutto il mondo composta da otto persone. Taylor farà parte della Lazio".

"L'interesse della società è rinforzare la squadra, ringiovanirla e renderla più affamata, con giocatori che vengano con orgoglio a indossare la nostra maglia. Castellanos e Guendouzi sono due ragazzi bravi. Io ho una squadra da salvaguardare, i ragazzi nello spogliatoio non possono essere mortificati, stanno dando tutto, dimostrando di tenere alla squadra. Ci sono delle componenti importanti da considerare".