MIXED - Cataldi: "Arbitri? È scoraggiante, è da un mese e mezzo che..."

Danilo Cataldi ha parlato in zona mista ai microfoni dei cronisti presenti dopo la sfida contro la Fiorentina. Le parole del biancoceleste: "Se ho fiducia negli arbitri? Non posso pensare che ci sia malafede, ma è normale che quando sei in queste situazioni quando le decisioni sono sempre contro di te è normale che ti portano via mentalmente. In generale, cerco di non sbagliare le parole, non capisco le dinamiche con cui vengono prese le decisioni. Una trattenuta in area che non permette a Gila di calciare, non si va a rivedere. L’arbitro non fischia in diretta e sembra che non abbiamo più possibilità di prendere decisioni. È scoraggiante, nell’ultimo mese e mezzo sono tutte contro di noi. Colpa anche nostra, ma è dura farsi andare bene tutto”.

“Penso che la prestazione nel primo tempo la Lazio l’abbia fatta tutta, è normale che quando concludi così tanto devi andare a fare gol. Meritavamo più di un semplice vantaggio, quando abbassi l’intensità la Fiorentina ha giocatori forti. Quando passi in vantaggio e dopo un minuto prendi gol è stato un momento di black out nostro. Esco rammaricato perché potevamo fare meglio”.

“Guendouzi? La settimana di Matteo è stata normale come tutte le altre. Non conosco questo ragazzo nuovo, è giovane e viene per darci una mano. Dobbiamo fargli capire che la piazza e il mister sono esigenti, poi dobbiamo metterlo nella condizione di fare bene da subito. Dobbiamo portare la Lazio dove merita”.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE