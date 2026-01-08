Lazio, Cataldi in conferenza: "Non prendo in giro i tifosi, l'obiettivo..."

In conferenza stampa, dopo il Sarri e il presidente Lotito, è intervenuto Danilo Cataldi. Queste le sue parole: "Devo ammettere che è abbastanza complicato anche per noi a volte chiedere spiegazioni perché fai un po’ fatica a parlare con loro, non è che c’è tutto questo dialogo, si vantano che si può dialogare ma non è così. È un p’ frustrante perché è un mese e mezzo che ogni partita ce ne sta una. Quello che ci chiediamo è perché in alcune situazioni l’episodio è giudicato in un modo e in altre in altro modo, l’episodio di Gila siamo stati 5 minuti al Var e nel secondo tempo è passato tutto in sordina. È normale che all’interno di una partita l’episodio ti può cambiare, succede spesso. Non è facile cerchiamo di andare un po’ oltre, ma non è facile”.

“Classifica? Purtroppo si può parlare di tutto però oggettivamente la classifica è quella, ci si prende le responsabilità siamo consapevoli che dobbiamo fare di più. Al di là degli episodi arbitrali che ti possono levare qualche punto, dobbiamo fare di più. Fare un girone di ritorno importante se si vuole andare in Europa, l’obiettivo è quello. Siamo la Lazio, il nostro obiettivo è questo non posso prendere in giro i tifosi. Speriamo domenica di fare qualcosa in più”.

“Guendouzi? Sicuramente è un ragazzo che da quando è arrivato ha dato tutto, un giocatore importante. Ci mancherà, è di una personalità importante e forte. Speriamo di poter contare su qualcuno che arriva e che ci darà qualcosa di importante. Matteo l’ho salutato e ringraziato, ci siamo sentiti ogni tanto anche l’anno scorso quando ero alla Fiorentina. È stato un giocatore importante, quando uno da tutto come lui e non è mai stanco. Gli faccio solo un grande in bocca al lupo”.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE