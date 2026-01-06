Lazio - Fiorentina, occhio ai cartellini: in due a rischio per Verona
06.01.2026 15:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Poco più di 24 ore e la Lazio tornerà in campo all’Olimpico nella gara contro la Fiorentina in programma mercoledì 7 gennaio alle 20.45.
Una sfida importantissima per la squadra di Sarri reduce dall’amaro ko contro il Napoli che ha portato anche alle espulsioni di Noslin e Marusic che quindi non ci saranno contro la viola.
Per questo contro la squadra di Vanoli sarà cruciale per i biancocelesti stare attentissimi ai cartellini visto che Cataldi e Zaccagni sono diffidati e quindi, con un giallo, salterebbero il prossimo match contro il Verona.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide