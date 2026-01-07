Lazio, Taylor come Musiala e Bellingham: il dato che li accomuna

Kenneth Taylor è in procinto di diventare un nuovo giocatore della Lazio. Con la cessione di Guendouzi al Fenerbahce, la società biancoceleste ha già trovato il suo sostituto: arriverà dall'Ajax per circa 18 milioni di euro (15 più 3 di bonus).

Come riportato da Opta, l'olandese è tra i centrocampisti nati dal 2002 in poi con più di 20 gol e 20 assist (precisamente 25G+21A) nelle ultime cinque stagioni (dal 2021/22) nei dieci maggiori campionati europei.

Con lui in lista ci sono anche Bellingham (43G+29A), Wirtz (31G+40A), Xavi Simons (38G+28A) e Musiala (39G+23A). Di seguito la classifica completa.

