Lazio, Taylor come Musiala e Bellingham: il dato che li accomuna
Kenneth Taylor è in procinto di diventare un nuovo giocatore della Lazio. Con la cessione di Guendouzi al Fenerbahce, la società biancoceleste ha già trovato il suo sostituto: arriverà dall'Ajax per circa 18 milioni di euro (15 più 3 di bonus).
Come riportato da Opta, l'olandese è tra i centrocampisti nati dal 2002 in poi con più di 20 gol e 20 assist (precisamente 25G+21A) nelle ultime cinque stagioni (dal 2021/22) nei dieci maggiori campionati europei.
Con lui in lista ci sono anche Bellingham (43G+29A), Wirtz (31G+40A), Xavi Simons (38G+28A) e Musiala (39G+23A). Di seguito la classifica completa.
5 - Centrocampisti nati dal 2002 in poi con 20+ gol e 20+ assist nelle ultime 5 stagioni (dal 2021/22) nei 10 maggiori campionati europei:— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 7, 2026
Kenneth #Taylor (25G+21A)
Jude Bellingham (43G+29A)
Florian Wirtz (31G+40A)
Xavi Simons (38G+28A)
Jamal Musiala (39G+23A)
