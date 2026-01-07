Taylor ritrova la Lazio: il precedente di un anno fa con l'Ajax
La Lazio è pronta ad accogliere Kenneth Taylor dell'Ajax. Chiuso l'accordo per il centrocampista classe 2002, che dovrebbe sbarcare nella Capitale per 15 milioni più 3 di bonus. Sarà il sostituto di Guendouzi, promesso sposo al Fenerbahce in Turchia.
L'olandese ritroverà i colori biancocelesti a poco più di un anno dall'ultima volta. Era il 12 dicembre 2024, infatti, quando ha incontrato da avversario la Lazio, allora allenata da Marco Baroni in panchina. Si trattava dell'Ajax di Farioli, in cui il numero 8 era la mezzala sinistra del 4-3-3. Partito da titolare, aveva lasciato il campo solo al 78' all'attaccante Christian Rasmussen.
La partita era terminata sul risultato di 1-3 per i biancocelesti grazie ai gol di Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro. A nulla era servito la rete del momentaneo pareggio degli olandesi a inizio secondo tempo di Traoré.