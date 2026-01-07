Lazio, Cataldi e il retroscena sulla Fiorentina: è stato scartato da Pioli
Lazio - Fiorentina è soprattutto la sfida di Danilo Cataldi. L'anno scorso era passato in viola all'ultimo giorno di mercato, in prestito con diritto di riscatto. Era uno dei punti fermi di Palladino a centrocampo, che l'avrebbe riscattato senza dubbio. A fine stagione, però, il tecnico si è dimesso ed è arrivato Stefano Pioli in panchina.
Da lì è cambiato il futuro di Cataldi. Secondo quanto riportato da La Nazione, è stato proprio l'ex allenatore della Lazio a scartarlo e a decidere di non puntare su di lui, facendo scadere il riscatto di soli 4 milioni di euro. Così è tornato a Roma, dove ha ritrovato Maurizio Sarri.
Con lui, complice anche la pubalgia di Rovella, si è ripreso il posto da titolare nella sua squadra del cuore. All'Olimpico affronterà il suo recente passato da titolare, dopo una prima parte di stagione complicata in biancoceleste, soprattutto a causa del blocco del mercato in estate.