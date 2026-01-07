Calciomercato | Ngonge, priorità alla Lazio per ragioni di cuore: le ultime
CALCIOMERCATO LAZIO - Tra i nomi finiti nel mirino della Lazio per il mercato di gennaio c'è anche quello di Cyril Ngonge. L'esterno del Torino, arrivato quest'estate in prestito dal Napoli, potrebbe già lasciare i granata.
Ha ricevuto un'offerta dalla Turchia, che però ha rifiutato. Preferirebbe rimanere in Italia, su di lui c'è anche la Fiorentina. Ma per ragioni di cuore gradirebbe molto di più la pista che porta alla Capitale biancoceleste.
È ormai noto, infatti, che il belga da qualche mese si è legato ad Angela Nasti, sorella maggiore di Chiara e moglie di Mattia Zaccagni, capitano della Lazio. All'esterno, quindi, non dispiacerebbe affatto avvicinarsi alla famiglia della sua compagna, come riportato da Tuttosport.
