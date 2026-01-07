C’è un posto dove i teenager parlano davvero. E non è pubblico
07.01.2026 15:28 di Mauro Rossi
Sai cosa succede lontano dai feed infiniti e dalle stories che durano 24 ore?
Succede dentro gruppi chiusi, spesso su WhatsApp, dove i teenager stanno costruendo vere e proprie micro-realtà digitali. Qui si entra solo se invitati, si parla un linguaggio comune, si condividono interessi, si partecipa davvero. Non si guarda e basta: si risponde, si vota, si commenta.
È un social diverso, più intimo, più selettivo. E forse per questo più potente.
Ma perché proprio adesso questi spazi stanno diventando centrali? E cosa c’entrano giornali, brand e nuove community?
