Lazio, Sarri a tu per tu con la Fiorentina: score positivo
07.01.2026 14:15 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Questa sera sarà la Fiorentina di Paolo Vanoli a cercare di dare fastidio sul manto verde dell’Olimpico alla Lazio. In carriera fin qui, Sarri ha affrontato la Viola già 16 volte come tecnico vincendo 7 partite, perdendone 3 e pareggiando 6 volte.
Sempre contro la Fiorentina Sarri ha fatto realizzare alle proprie squadre ben 27 gol, 16 quelli della squadra fiorentina.