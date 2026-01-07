Formula 1, allarme Ferrari 2026? Il silenzio che mette paura ai tifosi
07.01.2026 14:31 di Mirko Borghesi Twitter: @BorghesiMirko
C'è un allarme Ferrari per il 2026? Le ultime settimane di silenzio mettono paura al netto delle novità sulla vettura già uscite fuori dalle anticipazioni. Il Mondiale di Formula 1 2026 si avvicina e da Maranello filtrano sensazioni, ma non certo parole. Non ci sono certezze e i tifosi, alla luce di quello che saranno le giornate di test, molto enigmatiche, temono che non tutto vada nel senso giusto. Ed allora spieghiamo cosa sta succedendo. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FERRARI 2026, IL SILENZIO <<<
autore
Mirko Borghesi
Editore e Direttore di F1-News.eu, Mirko Borghesi è giornalista dal 2008. Regolarmente iscritto all'Odg, laziale, ha lavorato nel mondo del calcio, della politica e dello sport. Attualmente è capo ufficio stampa della Proracing Academy di Fisichella, Cioci e Liuzzi; direttore artistico di AsiPlay, tv dell'ASI, e collabora con diverse testate