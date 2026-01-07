Calciomercato Lazio | Chi è Taylor? La stella dell’Ajax con il vizio del gol

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio guarda in Olanda. Il nome in cima alla lista ora è quello di Kenneth Taylor, centrocampista classe 2002 di proprietà dell’Ajax. È il principale indiziato per sostituire Matteo Guendouzi, ormai prossimo a lasciare Formello e diretto verso il Fenerbahce.

IL PROFILO - Taylor è un centrocampista completo, dotato di qualità tecniche, spiccate doti di inserimento e un innato senso del gol. Quest'anno sta facendo un po' fatica, ma nella stagione 2024/25 è stato autore di 9 gol in 33 presenze in Eredivisie, ma anche 5 gol in 11 presenze in Europa League. Sarebbe l’innesto giusto per il centrocampo di Sarri, capace di unire qualità, quantità e esperienza internazionale nonostante la giovane età.

UN ALTRO OLANDESE - Il possibile approdo di Taylor in biancoceleste lo renderebbe l’ennesimo calciatore olandese a raggiungere Formello. Negli anni se ne sono susseguiti molti, alcuni con buoni risultati come De Vrij e Hoedt, altri che invece non hanno rispettato le aspettative come Braafheid e Kishna. Oggi in rosa c’è Noslin, in rampa di lancio con Sarri, soprattutto dopo la partenza di Castellanos.

CONCORRENZA - La Lazio non è l’unica squadra interessata al talento olandese. Nelle ultime settimane anche il Napoli ha mostrato interesse per il profilo, ma le recenti restrizioni al mercato dei partenopei potrebbero escluderli (almeno temporaneamente) dalla corsa. In estate ci aveva provato il Porto, ma adesso l’occasione si fa ghiotta per molti club che osservano alla finestra: il suo contratto è in scadenza nel 2027 e, quindi, anche il suo valore di mercato si è abbassato rispetto al passato.