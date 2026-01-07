Calciomercato Lazio | E Loftus-Cheek? L'inglese ha deciso il suo futuro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Kenneth Taylor è il nuovo nome per il centrocampo della Lazio. Il centrocampista olandese è vicinissimo a diventare un giovo giocatore biancoceleste, con la trattativa con l'Ajax che dovrebbe essere definita nell'arco di poche ore. Nel frattempo, la società capitolina è al lavoro anche per trovare la quadra con il Ferencvaros per AlexToth, centrocampista classe 2005 ungherese. L'ultima offerta messa sul piatto dalla Lazio si avvicina alle richieste del club e l'accordo potrebbe essere vicino.

LOFTUS-CHEEK - A meno di sorprese saranno proprio Taylor e Toth a rinforzare il centrocampo di Sarri, orfano della partenza di Guendouzi. Il tecnico toscano, dunque, non vedrà l'arrivo a Roma di Ruben Loftus-Cheek. Secondo quanto raccolo dalla nostra redazione, infatti, non ci sarebbero spiragli per portare avanti una trattativa.

LOFTUS-CHEEK VUOLE RESTARE AL MILAN - Il giocatore, che inizialmente aveva dato a Sarri segnali di apertura, ha espresso la volontà di restare al Milan, dove sta trovando spazio e ha la possibilità di giocarsi lo Scudetto da semi-titiolare. I contatti con la Lazio sono andati avanti fino alla giornata di ieri, quando il calciatore ha dato il 'no' definitivo, decidendo di non prendere in esame i tentativi dei biancocelesti.