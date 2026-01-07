Lazio, in arrivo Taylor! E la Roma rivive l'incubo di Budapest...

C'è il nome per il dopo Guendouzi. È Kenneth Taylor dell'Ajax, centrocampista classe 2002 che nella lista della Lazio ha superato anche Fabbian del Bologna. Al momento la società biancoceleste è in trattativa per l'olandese, il cui cognome evoca dolci ricordi a tutti i tifosi.

Il riferimento va ovviamente alla finale di Europa League giocata a Budapest tra Roma e Siviglia del 2023. L'arbitro della partita era l'inglese Anthony Taylor, che per l'appunto lo stesso cognome del giocatore su cui sta lavorando ora la Lazio. È diventato il 'nemico numero uno' dei tifosi giallorossi a causa della sua direzione arbitrale, soprattutto per un mancato rigore concesso all'allora squadra di Mourinho, sconfitta proprio ai rigori dopo i tempi supplementari, per cui ancora si fa polemica.

Per i tifosi biancocelesti, invece, è diventato un simbolo di costante presa in giro contro i rivali cittadini, che continuano a rivendicare quel penalty e quella gara, che poteva regalare alla Roma il secondo trofeo consecutivo in due anni (dopo la Conference). Così non è stato e alla fine i giallorossi sono rimasti con un pugno di mosche in mano. Per la Lazio, ora, è in arrivo un altro Taylor, anche lui presto nemico dei romanisti.