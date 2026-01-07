Roma, Corsi: "Peggio di noi c'è solo la Lazio che sta vendendo tutti"
07.01.2026 15:15 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Mario Corsi a TeleRadioStereo ha criticato la Roma per la formazione impiegata ieri contro il Lecce, citando il presidente della Lazio Claudio Lotito: “Con la squadra di ieri vincere 2 a 0 è merito del fenomeno che è Gasperini, con un altro allenatore con la formazione di ieri dall’inizio del campionato avremmo lottato per non retrocedere.
La Roma ieri ha vinto stra-meritatamente, e il merito è tutto di Gasperini. La cosa incredibile è che a fare il summit mandano Ryan, manco Dan Friedkin. Questa è una società molto debole, peggio di noi c’è solo la Lazio che si sta vendendo tutti i giocatori”.