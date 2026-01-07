Calciomercato Lazio | Fabbian convocato dal Bologna: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio pressa forte per Giovanni Fabbian del Bologna, il nome in pole per sostituire Matteo Guendouzi a un passo dal Fenerbahce. La società biancoceleste, dopo aver chiuso per l'arrivo di Petar Ratkov in attacco e aver avviato le trattative per Daniel Maldini, vorrebbe regalare a Maurizio Sarri anche una mezzala di qualità e inserimento.
Per questo il classe 2003 è particolarmente apprezzato dalle parti di Formello, con Lazio che, come riportato dalla nostra redazione, nelle scorse ore avrebbe recapitato al Bologna un'offerta da 12 milioni di euro che, però si avvicina solamente alla richiesta di 15 del club rossoblù.
Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti, e, nel frattempo, il giovane è stato convocato dal Bologna per il match di questa sera contro l'Atalanta in programma alle 18.30, dato anche come possibile partente dal primo minuto di gioco.