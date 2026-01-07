Lazio, cerimonia per il 126° anniversario del club: 9 gennaio a Parco dei Daini

Fonte: sslazio.it

In occasione del 126° anniversario della fondazione della Lazio, il 9 gennaio alle ore 11.00 presso il Parco dei Daini, uno dei primi campi da calcio utilizzati dal club nei primi anni del Novecento, si terrà una cerimonia, un momento simbolico dedicato alle origini e all’identità biancoceleste. Ecco l'invito del club:

"Cerimonia al Parco dei Daini in occasione del 126° compleanno del Club. Il 9 gennaio 2026 la Lazio celebra le proprie origini nel cuore della città.

La S.S. Lazio celebra le proprie radici e la propria storia in occasione del 126° anniversario della fondazione con una cerimonia simbolica in programma venerdi 9 gennaio 2026 alle ore 11.00 presso il Parco dei Daini, a Villa Borghese, uno dei primi campi da calcio utilizzati dal Club nei primi anni del Novecento. Un luogo simbolo delle origini e dell'identità biancoceleste. Il Parco dei Daini, cuore delle origini sportive della Lazio e unico tra i campi storici ad essere ancora oggi adibito a parco pubblico, diventa per l'occasione il simbolo di un ritorno della Lazio in città, nei suoi spazi storici, nei luoghi in cui il legame tra il Club e Roma ha preso forma. Il momento centrale dell'evento sarà lo scoprimento di una targa commemorativa, che ricorderà il periodo in cui il Parco dei Daini ospitò l'attività sportiva della S.S. Lazio, riportando anche il numero della matricola F.I.G.C., segno concreto di continuità, appartenenza e identità che attraversa oltre un secolo di storia.

L'iniziativa sarà interamente ideata, prodotta e distribuita dalla S.S. Lazio attraverso i propri canali ufficiali, in una scelta consapevole che richiama lo spirito delle origini e rafforza il significato di un ritorno autentico, essenziale e profondamente legato alla città di Roma. In questo contesto, la Società intende inoltre avviare un percorso condiviso con l'Amministrazione capitolina finalizzato a richiedere l'affidamento del Parco dei Daini, con l'obiettivo di contribuire alla sua valorizzazione, cura e manutenzione, nel pieno rispetto della sua funzione pubblica e del suo valore storico. Alla cerimonia prenderanno parte Autorità istituzionali, rappresentanti della Prima Squadra maschile e femminile e una rappresentanza simbolica dei tifosi, nel segno di una partecipazione ordinata e condivisa. Con questo appuntamento, la S.S. Lazio riafferma la sua origine nel cuore della città e celebrando 126 anni di storia, nel segno di un legame che unisce identità, territorio e comunità, là dove tutto ebbe inizio".