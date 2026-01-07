Fiorentina, Vanoli sicuro: "Da qui in avanti dobbiamo dare il massimo"
07.01.2026 20:28 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Tutto pronto all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Fiorentina che scenderanno in campo alle 20.45. Poco prima del match ecco le parole del tecnico viola Vanoli ai microfoni di Dazn.
“Dobbiamo guardare noi stessi. Il ko di Parma ci ha dato una bastonata ma siamo stati bravi a reagire, da qui in avanti dobbiamo guardare alla nostra crescita, dare il massimo e portare a casa punti importanti".
