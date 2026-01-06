Calciomercato | Romano conferma: "La Lazio ha trovato l'accordo per Ratkov"
06.01.2026 20:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio ha chiuso il suo primo acquisto in questo mercato di gennaio. È Petar Ratkov del Salisburgo, attaccante classe 2003. Come vi abbiamo raccontato, l'operazione si farà a titolo definitivo per circa 14 milioni di euro. A confermare la chiusura dell'affare, giunto alle firme, è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano. Di seguito il post.
🚨 Lazio have agreed deal to sign Petar Ratkov from RB Salzburg on €13m deal with add-ons.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2026
The striker has accepted the proposal tonight. pic.twitter.com/4llZzid9Ph
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.