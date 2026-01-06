Calciomercato | Romano conferma: "La Lazio ha trovato l'accordo per Ratkov"

06.01.2026 20:25 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
La Lazio ha chiuso il suo primo acquisto in questo mercato di gennaio. È Petar Ratkov del Salisburgo, attaccante classe 2003. Come vi abbiamo raccontato, l'operazione si farà a titolo definitivo per circa 14 milioni di euro. A confermare la chiusura dell'affare, giunto alle firme, è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano. Di seguito il post.

