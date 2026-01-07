Lazio, è tempo di scendere in campo! La società suona la carica - FOTO
Il timer sta per suonare. In giorni ricchi di notizie di mercato in casa Lazio, c'è anche il calcio giocato che deve prendersi la sua scena. Questa sera alle 20.45 la squadra di Maurizio Sarri scenderà in campo allo Stadio Olimpico di Roma contro la Fiorentina.
MATCHDAY - In vista di questo appuntamento, valido per la diciannovesima giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata, la società biancoceleste ha voluto suonare la carica sui social con il consueto 'Matchday'.
PROVEDEL - L'uomo copertina scelto per l'appuntamento odierno è stato Ivan Provedel, portiere della Lazio che in questa stagione è tornato a esprimersi ad altissimi livelli, vantando 9 reti inviolate su 18 partite di campionato.
️ 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐃𝐀𝐘— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 7, 2026
Segui il LIVE ⤵️
https://t.co/VRTEKcKCc9
️ https://t.co/JcA1QBLsld#LazioFiorentina #AvantiLazio pic.twitter.com/38kIUa7IaH