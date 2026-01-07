Lazio - Fiorentina, le probabili formazioni: dubbio Guendo, in attacco...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Anno nuovo, vecchia emergenza. Sarri deve ancora fare i conti con le tante assenze, tra infortuni, squalifiche e Coppa d’Africa. Dalla sconfitta contro il Napoli, il tecnico ha perso Noslin e Marusic, che si aggiungono agli indisponibili Patric (infortunato al polpaccio), Dele-Bashiru e Dia, impegnati in Marocco con le rispettive nazionali. Rientrerà però Vecino, recuperato dalla febbre. In difesa è atteso Lazzari al posto di Marusic (Hysaj in panchina, è rientrato in lista), con Gila, Romagnoli e Pellegrini a completare il reparto di fronte a Provedel in porta. Il mercato condiziona le scelte a centrocampo: a rischiare è Guendouzi, che si trasferirà al Fenerbahce. Possibile anche che giochi Vecino insieme a Cataldi e Basic; Rovella sarà ancora in panchina, può subentrare nel secondo tempo. In attacco Pedro è in vantaggio sugli altri per fare il centravanti. Il ballottaggio è a destra tra Cancellieri e Isaksen; pochi dubbi invece su Zaccagni a sinistra. Convocato il baby Serra.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Pedro, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Nuno Tavares, Provstgaard, Vecino, Rovella, Belahyane, Cancellieri, Serra. All.: Sarri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. All.: Vanoli.